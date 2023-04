MILANO - Diodato emoziona e arriva al cuore. Il cantautore pugliese, giovedì 20 aprile, si è esibito all’Alcatraz di Milano con il suo tour che lo porterà nei principali club in Italia e in Europa, prodotto da Otr Live. Diodato durante il concerto di ieri si è ricongiunto al suo pubblico e ha compiuto, canzone dopo canzone, uno straordinario viaggio musicale tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti “Così speciale” (Carosello Records).

Il tour nei club è partito con successo da Padova per poi spostarsi a Milano il 20 aprile all’Alcatraz e proseguirà il 22 aprile al Teatro della Concordia di Torino, il 27 aprile all’Estragon a Bologna, l’11 maggio presso Clamores a Madrid, il 18 maggio al Maschinenhaus a Berlino, il 20 maggio al Café de la Danse a Parigi, il 26 maggio al club Bitterzoet di Amsterdam e infine il 27 maggio a Praga presso Palàc Akropolis.

Dopo la partenza del tour nei principali club in Italia e in Europa, Diodato proseguirà il suo viaggio musicale nell’estate 2023 con le prime date di “Così speciale tour”, prodotte da OTR LIVE che vedranno il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia.

Queste le date in continuo aggiornamento che vedranno il cantautore esibirsi in iconiche venue durante l’estate 2023 con “Così speciale tour”: il 16 giugno a Taranto in occasione del Medimex, il 18 giugno a Perugia al festival Moon in June, il 3 luglio a Carpi (MO) in Piazza Martiri, il 22 luglio a Bard (AO) ad Aosta Classica presso il Forte di Bard, il 26 luglio a Napoli all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest, il 27 luglio a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 28 luglio a Lucca prima della performance di Robbie Williams in occasione del Lucca Summer Festival, il 30 luglio ad Alba (CN) presso il Parco Tanaro per Collisioni Festival, il 6 agosto a Udine al Castello, il 26 agosto a Catania presso Villa Bellini al Sotto il Vulcano Fest e infine il 27 agosto a Palermo al Green Pop Palermo Fest che si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa.