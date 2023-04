GRAVINA IN PUGLIA (BA) - È ripartito il tour pugliese di Miss Italia, affidato per il secondo anno consecutivo alla Carmen Martorana Eventi, agenzia di moda e spettacolo con una consolidata esperienza anche oltre i confini nazionali ed esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata del concorso di bellezza più celebre del Paese.La ricerca delle aspiranti miss ha avuto inizio con il casting che si è svolto sabato 22 aprile in Piazza Cattedrale a Gravina in Puglia. Ha condotto Christian Binetti, confermato “presentattore" ufficiale del tour, coadiuvato da Elisabetta Lelario, Miss Social Puglia, Nicole Pentrelli, Miss Cinema Puglia, Federica Todisco, Miss Castel del Monte Andria, ovvero dalle Prefinaliste Nazionali 2022 alla loro prima prova da presentatrici.Ad affiancare la Patron regionale nella selezione delle 50 candidate provenienti da tutta la regione l’Assessore all’Urbanistica Vito Stimolo, l’Assessora al Turismo Giusy Festa, l’amministratore delegato Frigorent Stefano Supplizi e la poetessa Amelia Sgobba.Ospite l'attore del Mudu' Emanuele Tartanone, fotografo della serata Vito Bozza. Il casting è un evento patrocinato dal Comune di Gravina in Puglia nell’ambito del “Fuori Fiera" magistralmente diretto da Aldo Dibattista, una iniziativa volta ad implementare l'offerta culturale di qualità e la promozione del territorio nonché ad incrementare il flusso turistico della cittadina murgiana nell'ambito della tradizionale Fiera di San Giorgio giunta alla 729esima edizione.