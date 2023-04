NOICATTARO (BA) - “Chiamarla semplicemente ‘palestra’ è riduttivo: siamo ben oltre gli ordinari spazi per lo sport attrezzati nelle scuole. Quello che sta prendendo forma è proprio un piccolo palazzetto dello Sport”, lo dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato in sopralluogo insieme al vice sindaco Nunzio Latrofa e al direttore dei lavori, nel cantiere per la realizzazione della palestra annessa al polo scolastico di Parchitello Gramsci - Pascoli.“Non è immaginabile che una scuola non abbia uno spazio adeguato alle attività motorie per questo non potevamo che accogliere la richiesta avanzata da ragazzi e genitori. Oggi non solo siamo riusciti a mantenere la promessa, ma abbiamo fatto di più creando uno spazio polifunzionale a disposizione della comunità scolastica e associazioni sportive che potranno usufruire della struttura negli orari extra didattici. Inoltre, grazie al parere favorevole del Coni, potremo utilizzarla per le competizioni sportive”, continua il sindaco.Il progetto prevede l’impiego di materiali di costruzione innovativi ed ecocompatibili e la realizzazione di una struttura ecosostenibile che si possa integrare armoniosamente con l’ambiente circostante nel rispetto del contesto naturale.“La zona di Parchitello è un’area di pregio naturalistico, una fascia verde tra il mare e la lama Giotta che ha bisogno di essere valorizzata ulteriormente attraverso nuovi servizi messi a disposizione dei cittadini. Questo spazio rappresenta un polo sportivo e attrattivo, luogo di rigenerazione del corpo e della mente in linea con il contesto”, spiega il sindaco.Già completati l’area dei servizi che prevede spogliatoi per gli atleti e gli arbitri, una zona docce, un’infermeria e servizi igienici. All’esterno saranno presenti i parcheggi e un accesso pedonale in corrispondenza della nuova strada di collegamento tra via Madonna di Lourdes e Poggio delle Ginestre. All’interno la struttura sarà dotata di climatizzazione caldo/ freddo e impianto fotovoltaico sulla copertura, già realizzato. Completato anche il corridoio finestrato che fungerà da collegamento con il plesso didattico e permetterà l’accesso dalla scuola. Previsto anche un secondo accesso che sarà utilizzato dai fruitori esterni, nelle ore extrascolastiche.“L’ampio spazio della palestra sarà omologato per la pallavolo e il basket. Mancano gli ultimi dettagli, come la pavimentazione in gomma e la tinteggiatura delle pareti, ma il completamento dell’opera è vicino. A settembre i ragazzi saranno felici di tornare in una scuola dotata di un piccolo palazzetto sportivo. Generazioni di studenti si sono succedute in questi spazi eppure un servizio fondamentale come questo non era stato mai garantito. Oggi diventa realtà: un valore importante non solo per la scuola ma per tutta la comunità che vede nascere nuovi poli attrattivi e crescere il proprio territorio”, conclude il sindaco Raimondo Innamorato.