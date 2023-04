MILANO – Quando oggi si parla di medicina, riconoscere le differenze di genere è un valore aggiunto per la società e per tutte le strutture che decidono di dedicarvi tempo e risorse. Focalizzarsi con studi, ricerche e visite sulla medicina di genere femminile consente di delineare programmi specifici e mirati, ma soprattutto appropriati ad ogni paziente sulla base di variabili ben definite, come sesso, fattori ambientali, socioculturali ed economici. Grazie al suo approccio innovativo e ai suoi percorsi ottimizzati dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che possono colpire le donne, questo settore specialistico della medicina consente di intervenire sulle malattie in maniera personalizzata e strutturata, andando a contribuire alla riduzione delle disuguaglianze di salute.È in quest’ottica che la Casa di Cura Monte Imperatore – parte del Gruppo Korian, aderisce all’ottava edizione di Open Week Donna 2023, la settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna, organizzata da Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna – in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che ricorre il 22 aprile.Nelle giornate del 18 e del 20 aprile, presso la Casa di Cura Monte Imperatore di Noci (BA), le donne interessate potranno usufruire di visite specialistiche totalmente gratuite, in particolare, due professionisti dello staff della Casa di Cura - i Dott. Borelli C. cardiologo e li Dott. Manobianca G. neurologo – saranno a disposizione per consulenze specialistiche da destinare a donne “fragili”, offrendo prestazioni sanitarie di qualità ma soprattutto caratterizzate da un alto grado di umanizzazione dell’assistenza, garantito dallo spirito di accoglienza, rassicurazione e tutela della persona che da sempre contraddistinguono Monte Imperatore.La salute si fa donna con servizi su misura totalmente gratuitiCasa di Cura Monte Imperatore riconosce l’importanza della medicina di genere femminile ed è per questo che offre regolarmente servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie che colpiscono principalmente le donne. “L’Open Week Donna 2023 è l’occasione per offrire a chiunque, in maniera totalmente gratuita, quella professionalità e quei servizi, specificatamente dedicati alle donne, che quotidianamente già sono attivi nelle nostre strutture” commenta la Dott.ssa Maria Carucci Direttore Sanitario della Casa di Cura Monte Imperatore.Casa di Cura Monte Imperatore, infatti, fa parte delle oltre 250 strutture del network degli ospedali Bollini Rosa, cioè quelle strutture che hanno ricevuto da Fondazione Onda un riconoscimento nell’ambito della medicina di genere femminile.“La Casa di Cura Monte Imperatore ha ottenuto per il biennio 2022-2023 due Bollini Rosa da Fondazione Onda, a testimonianza del nostro impegno quotidiano nell’ambito della salute della donna grazie a un costante lavoro di prevenzione, diagnosi e cura al femminile” conclude Il Direttore Gestionale Michele Marinaro.