ORIA (BR) - Proseguono gli eventi nella Diocesi di Oria: venerdì 14 aprile 2023, alle ore 19.30, nella Basilica Cattedrale dell’Assunta di Oria, la santa Messa sarà presieduta dall’arcivescovo Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana; concelebrerà il vescovo Vincenzo. - Proseguono gli eventi nella Diocesi di Oria: venerdì 14 aprile 2023, alle ore 19.30, nella Basilica Cattedrale dell’Assunta di Oria, la santa Messa sarà presieduta dall’arcivescovo Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana; concelebrerà il vescovo Vincenzo.





Per quel che riguarda Mons. Arellano Cedillo, noto giurista spagnolo, nel 2007 è stato nominato prelato uditore del Tribunale della Rota Romana dal papa Benedetto XVI. Nel 2021 papa Francesco lo nomina decano del Tribunale della Rota Romana e presidente della Corte d’appello dello Stato della Città del Vaticano.

Nato l’8 giugno 1962 a Olías del Rey (Spagna), è stato ordinato sacerdote il 25 ottobre 1987 a Toledo per la Confraternita Sacerdotale degli Operai del Regno di Cristo ed ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. E’ stato Vicario Giudiziale aggiunto nell’Arcidiocesi Metropolitana di Madrid e Giudice nel Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna. E’ Docente di Diritto Canonico e di Giurisprudenza. Dal 2007 è stato Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana. E’ Membro della Commissione Speciale per la trattazione delle cause di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e di quella per la trattazione delle cause di dispensa dagli obblighi del diaconato e del presbiterato.