- Calcio e pallavolo, sotto il segno dell’inclusività, ma anche dell’amicizia, il divertimento, la cultura, la socialità. Per la “Pasqua solidale” indetta dall’ANPIS (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale). Un’intensa esperienza di tre giorni nel Lazio (Frascati) per i ragazzi dell’A.S.D. e Coop. “L’Adelfia” di Alessano (Lecce), a cui hanno partecipato anche le associazioni “Ever Green” di Frascati, “Solidalea” di Ancona e “Baraonda” di Terni, affiliate ANPIS.“In ambito sociale, - osserva Daniele Piscopello, responsabile nazionale delle manifestazioni sportive dell’ANPIS - essere inclusi significa soprattutto sentirsi accolti, appartenere a un gruppo di persone, a una società, godere pienamente di tutti i diritti e di tutte le opportunità che questa appartenenza comporta”.Un’accoglienza commuovente che dalle gare sportive è passata al territorio, con le visite delle squadre a Castelgandolfo (storica residenza estiva dei Pontefici, oggi un museo voluto da Papa Francesco) e Villa Falconieri di Frascati, la sede dell’Accademia “Vivarium Novum” fondata e diretta dal prof. Luigi Miraglia.Conclude Piscopello: “Il mio personale ringraziamento, anche a nome del presidente Roberto Grelloni, alla sindaca della città Francesca Sbardella e all’Assessore alle Politiche Sociali Matteo Filipponi, ma ringrazio anche il fiduciario CONI Sergio Sacchetti, il Presidente del Consiglio Comunale Corrado Spagnoli (presenti alla premiazione) e Nunzio Giglio, Gaspare Aiello e Monsignor Raffaello Martinelli per l'accoglienza riservataci nella stupenda residenza di Villa Campitelli”.Insomma, una bella Pasqua di socialità, di emozioni, di nuovi incontri ed esperienze per i ragazzi pugliesi: resterà, ne siamo certi, a lungo nella loro memoria.