BARI - Si è svolta giovedì 27 aprile, alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” di Santeramo in Colle, la cerimonia di premiazione della 3^ edizione del Premio Letterario “Terre di Puglia”.Il Premio, finalizzato alla promozione della lettura e al sostegno dell’editoria pugliese, è stato promosso dal Club Femminile dell’Amicizia di Santeramo in Colle e ideato dalla scrittrice Giulia Poli Disanto, sostenuto dalla Teca del Mediterraneo, biblioteca del Consiglio Regionale di Puglia, dal Comune di Santeramo in colle, con la collaborazione della Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” di Santeramo gestita dalla Cooperativa sociale SoleLuna e delle librerie santermane Equilibri, Libriamo, L’edicola di via Roma.È l’unico premio in Puglia che pone l’accento sul lavoro degli editori e sull’importante ruolo che loro hanno per la promozione degli autori pugliesi e della cultura in generale, con la loro cura nella scelta delle pubblicazioni di alto spessore culturale che sempre più si distinguono anche nel panorama nazionale per la qualità dei contenuti ma anche l’accurata scelta delle copertine e della veste tipografica.Primo premio a Francesca Palumbo, Hai avuto la mia vita, edizioni Besa Muci, con la seguente motivazione: Una vicenda drammatica per una trama intrigante che nasconde il barbaro assassinio di Lev Trotsky. L’autrice, con stile asciutto e linguaggio serrato, descrive la fragilità, la disperazione ma anche la forza della protagonista travolta da un intrigo storico.Secondo premio a Giacomo Annibaldis, Ombre di nuvole, Edizioni Di Pagina, con l seguente motivazione: Le vicissitudini della famiglia di una lavandaia e di un muratore prendono vita nell’ambiente paesano alla maniera “verghiana”. La ricchezza di eventi e di personaggi coinvolge con vivacità il lettore grazie ad espressioni parlate e detti dialettali della saggezza popolare.Terzo premio a Chicca Maralfa, Il segreto di Mr. Willer, Les Flaneurs edizioni, con la seguente motivazione: La storia misteriosa e avvincente di un conduttore on line di successo è narrata in stile dinamico e moderno con l’interessante inserzione delle pagine di un diario fuori campo.Menzione speciale della giuria giovani a Silvia Golfera, Io sono Kalid, Giazira scritture, con la seguente motivazione: Tante le problematiche del giovane protagonista: emigrazione, bullismo, incomprensioni. L’autrice riesce a trasformarle in commedie e in lezioni di vita, che il lettore sensibile coglie e fa sue. Il tutto scritto con simpatica ironia e con un linguaggio che ricalca la spontaneità del personaggio.Hanno partecipato alla cerimonia di premiazione:Angela Disanto, Presidente del Club Femminile dell’Amicizia di Santeramo in Colle; Doriana Giove, Vicesindaco di Santeramo in Colle; Giovanni Mariani, dirigente scolastico dell’IISS “Pietro Sette”; Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.Per la giuria erano presenti gli studenti della Scuola Superiore “Pietro Sette” di Santeramo in Colle, per le personalità della letteratura italiana e straniera Nicola De Matteo e Joanna Kalinowska, per le componenti del settore Cultura del Club Laura Perri, Caterina Porfido, Camilla Robert.La serata è stata condotta da Giulia Poli Disanto, ideatrice del Premio, e Rosangela Silletti, responsabile della Biblioteca “Giovanni Colonna” per la Cooperativa SoleLuna.La giuria del Premio Letterario “Terre di Puglia” ha selezionato i finalisti tra i 22 libri di narrativa pubblicati nell’anno 2021 che sono stati candidati dagli editori pugliesi.All’autore del libro vincitore è assegnato un premio in denaro di € 1.000,00.Il premio per l’editore del libro vincitore consiste nell’acquisto di n.60 copie dello stesso libro da parte della Teca del Mediterraneo. Per gli editori classificati al secondo, terzo posto e menzione speciale, saranno acquistate n. 30 copie del libro.I libri saranno poi consegnati al Club Femminile dell’Amicizia che provvederà a donarli ad associazioni del territorio.Tutti i vincitori hanno poi avuto prodotti enogastronomici tipici della Puglia omaggiati da ditte locali.+Michele Cristallo – Il mistero della morte di Cenzina di Cagno “suicidata” dal marito, Adda Editore.Francesca Palumbo – Hai avuto la mia vita, Besa Muci Salento BooksMarianna Lazzaro – Freddie, la leggenda non può morire, Dellisanti EditoreAndrea Quintili – Un passato perfetto, Edizioni dal SudGiacomo Annibaldis – Ombre di nuvole, Edizioni di paginaFrancesco Loseto – Con le chiavi in tasca, Florestano EdizioniTiziana Cetera e Ivan Solla – Il protocollo di Teodoro, Gelsorosso srlSilvia Golfera – Io sono Kalid, Giazira Scritture- la Rambla Ed.Piero Achille – Via Leopoldo Pisacane, Grifo EdizioniEmma Margari – Portami al sicuro, Icaro EdizioniNinni Colonna – Dalla mia parte, Laterza GiuseppeChicca Maralfa – Il segreto di Mr Willer, Les Flaneurs EdizioniFabio Guarnaccia – Mentre tutto cambia, ManniLucia Babbo – Olfatto, Musicaos editore di Luciano PaganoNico Di Pinto – Il segreto viaggio di Gianluca, Nuova PalomarRiccardo Di Leva – Gavri’ela, Paginaria Ed.Luigi Tullio – Il destino nelle note, ProgeditFrancesco Roma – La grammatica delle pietre, SchenaVasilij Nemirovic – I gemelli di San Nicola, Stilo Editrice a cura di Marco CaratozzoloMauro Maraschi – Rogozov, TerraRossaOrnella Castellano – Merliot, VesepiaVito Carmineo – L’amore al tempo della pandemia, Wip edizioni