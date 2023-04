Puglia, rete regionale delle scuole che promuovono salute: presentazione giovedì 13 marzo in Fiera a Bari

BARI - Giovedì 13 marzo dalle ore 10.30, nel padiglione 152 della Regione Puglia nella Fiera del Levante di Bari, sarà presentata in conferenza stampa, a cura dell’Ufficio scolastico regionale e della Regione Puglia e degli Assessorati alla Salute e alla Istruzione della Regione Puglia, la Rete regionale che promuovono salute in Puglia.Interverranno gli assessori Rocco Palese (Sanità) e Sebastiano Leo (Istruzione), il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro, la direttrice del Dipartimento Lavoro e Istruzione Silvia Pellegrini e Onofrio Mongelli, dirigente regionale della sezione Promozione della Salute .Nell’occasione, Nehuldoff Albano, dirigente regionale del servizio Promozione della Salute, discuterà del “Piano regionale di prevenzione 2021-25 e il piano di comunicazione della prevenzione”.Pasquale Pedote, referente del programma “Le scuole che promuovono salute”, presenterà il programma delle azioni che hanno condotto al programma 2021-25Mario Trifiletti, dirigente USR Puglia, interverrà sul “Supporto alle reti delle scuole che promuovono salute.Il dirigente scolastico della scuola capofila parlerà degli “Intenti costitutivi e della presentazione della rete regionale Scuole che promuovono salute”Giuseppe Silipo, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, concluderà con “La rete delle scuole che promuovono salute: uno sguardo al futuro”.I risultati che saranno presentati in conferenza stampa seguiranno l’incontro informativo della Rete delle Scuole che promuovono la salute, al termine del quale i dirigenti scolastici interessati procederanno alla costituzione della rete regionale delle scuole, eleggendone l’istituzione capofila.