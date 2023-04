BARI - Il Rotary Club Bari Mediterraneo, al fine di ridurre la mortalità dei giovani neopatentati sulle strade che ormai rappresenta più del 25% delle vittime stradali in Europa (cfr. dati del Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti - ETSC), ha organizzato Sabato 15 aprile 2023 il 'Corso di guida Sicura” in collaborazione e con il sostegno tecnico ed economico dell’Automobile Club Bari-BAT.Presso il tracciato automobilistico e motociclistico Autodromo Del Levante di Safe & Emotion di Binetto (BA), sarà replicato per intero il famoso e collaudato corso di formazione dei conducenti di ogni tipo di veicolo denominato “Guida Sicura” che l’ACI organizza presso le sedi ufficiali di Vallelunga Roma e Lainate Milano.Al corso, reso possibile grazie al contributo del Presidente della Maldarizzi Automotive di Bari e a Antonello Colaninno Private Banker Bari della Mediolanum Private Banking, parteciperanno 25 ragazzi la mattina (10-13) e 25 il pomeriggio (15-18) provenienti dalla società civile, dal Rotaract Bari, ma soprattutto dalle Scuole Superiori di Bari (Liceo Classico Flacco, Gorjoux, Majorana, Romanazzi), dal Luxemburg di Casamassima, dal Vitale Giordano di Bitonto. Gli Istruttori Federali, su autovetture Mercedes e allestendo la pista con tutte le condizioni atmosferiche possibili, insegneranno ai giovani neopatentati a raggiungere in tutta sicurezza i propri limiti, conoscere il proprio mezzo, imparare a reagire, controllare le situazioni critiche.“Anche con questo Service, dichiara il Presidente del RC Bari Mediterraneo per l’anno rotariano 2022-2023 Dottor Paolo d’Ambrosio, risponderemo alle aree di intervento del Rotary che hanno come scopo primario il miglioramento delle condizioni di vita della comunità e il bene di altri. Con questo corso in particolare, che si svolgerà con Personale qualificato e di Assistenza e con la copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti i partecipanti, miriamo ad educare il partecipante al valore della sicurezza stradale, fornendo elementi utili ad incrementare l’attitudine a percepire e prevenire i rischi, oltre a sviluppare alcune competenze tecniche alla base della guida sicura. Il corso si rivolge ai neopatentati, che vogliono superare timori e incertezze trovando un’occasione per migliorare la loro capacità di guida nei normali contesti della circolazione”.“ Gli Istruttori Federali, spiegando dapprima Impostazione di guida e utilizzo dei sistemi di ritenuta, Sistemi di controllo dinamici (cosa sono, come funzionano, a cosa servono), Tecniche di Frenata e sterzata, Cause di incidente e Riduzione del rischio, Istinto e riflesso, Alterazioni dello stato psico-fisico del conducente, faranno svolgere in pista ai ragazzi gli esercizi alla guida di Slalom lento, dinamico e retromarcia; Frenata ABS, Dimostrazione piastra idraulica di sbandamento”.