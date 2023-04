I danni sono ingenti e sul posto sono accorsi anche Carabinieri e Polizia Municipale. Non sono chiare al momento le cause ma si ipotizza che l'incendio possa essersi sviluppato dal camino dell'abitazione.

LECCE - Paura a Ruffano, in provincia di Lecce, dove un vasto incendio è divampato al secondo piano in un appartamento di una palazzina dove non c'era nessuno, tranne un cagnolino, trovato morto dai Vigili del Fuoco forse per il forte caldo o per il denso fumo.