Bari, il boss Strisciuglio torna in carcere dopo 6 mesi





Gino Strisciuglio, detto anche Gino “la luna”, 48enne, già condannato in via definitiva in qualità di promotore di associazione di tipo mafioso e associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’operazione Agorà condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari e coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, era stato scarcerato nel settembre 2022 dalla Casa di Reclusione di Milano – Opera, dopo aver scontato circa 22 anni di carcere.





Con il provvedimento emesso dalla Procura Generale, il capoclan dovrà espiare la pena di un anno e due giorni di reclusione, nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.

BARI - E' stato eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di Sigismondo (detto Gino) Strisciuglio, fratello di Domenico Strisciuglio, ritenuti i capi dell’omonimo clan operante nella città metropolitana di Bari.