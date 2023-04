Il processo di Incontro Domanda e Offerta di Lavoro sempre più al centro dei servizi offerti dai Centri per l’impiego della Bat. Il processo di Incontro Domanda e Offerta di Lavoro sempre più al centro dei servizi offerti dai Centri per l’impiego della Bat.





Dai dati raccolti nell'ultima edizione del report offerte di lavoro, dal 15 al 31 marzo, emerge che il 40% degli annunci trova personale rispondente ai requisiti ricercati.

Aumenta anche il numero delle aziende che si rivolgono ai Centri per l’impiego per la ricerca di personale adeguato ai propri fabbisogni lavorativi, trovando profili in linea con quanto richiesto.

A questi dati si aggiunge lo scouting sempre più approfondito e dettagliato sui curricula trasmessi alle aziende, con una media di oltre sei candidature inviate per ogni posizione aperta.

Risultano sostanzialmente stabili gli annunci, pari a 229, e i profili ricercati, giunti al numero di 674.

I Centri per l’impiego offrono possibilità di occupazione e formazione dedicate a ogni tipologia di utente.

A questo proposito si segnala la presenza nel report di un’appendice speciale dedicata alle offerte EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego operativa in tutti i paesi dell’UE.

EURES offre servizi dedicati alle persone in cerca di occupazione e ai datori di lavoro.

Nell’infografica elaborata sono riepilogati in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie.

Al vertice "Commercio, vendita, artigianato" con 216 risorse richieste e "Turismo, intrattenimento e ristorazione" con 181 profili ricercati.

In aumento "Costruzioni, impianti, immobiliare" (87), "Tessile, abbigliamento e calzaturiero" (62) e "Sanità, servizi alla persona e pulizia" (22).

In leggero calo "Amministrativo, Ict e servizi digitali" (53),"Industria, trasporti, metalmeccanico" (50), "Agricoltura e agroalimentare" (3).

Nel report, raggiungibile al link https://issuu.com/arpal-centrimpiegobat/docs/_31_marzo_23_offerte_bat_sfogliabile_ , sono indicati i requisiti specifici degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.

Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app "Lavoro per te Puglia".

Per promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i Centri per l’impiego della Bat hanno creato il canale Telegram "Offerte lavoro BAT – LavoroXTE", a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat , in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.

Ѐ possibile essere aggiornati sulle opportunità di lavoro e formazione anche seguendo la pagina Facebook “Centri per l’impiego Bat” a questo link: https://bit.ly/43dzd8r