via Genoa CFC





Il Parma ha prevalso 2-1 sul Palermo al “Tardini” e a 44 punti è rimasto in zona play off. L’Ascoli ha ritrovato il successo. I marchigiani hanno superato 4-3 il Brescia al “Del Duca” e con 39 punti si sono avvicinati all’ottavo posto. Il Venezia si è imposto 3-2 sul Como al “Penzo” e a 36 punti ha evitato di finire in zona play out.





Il Cosenza ha vinto 1-0 sul Pisa al “San Vito-Luigi Marulla” e con 35 punti ha raggiunto al quintultimo posto il Cittadella. La Spal ha pareggiato 1-1 con la Ternana al “Mazza” ed è penultima a 29 punti insieme al Benevento. Nel posticipo oggi il Modena cercherà un successo alle 16,15 sul Cittadella al “Braglia” per puntare al decimo posto.

Nella trentunesima giornata di Serie B il Frosinone ha pareggiato 1-1 col Perugia al “Curi” e con 62 punti ha consolidato la vetta. Il Genoa ha vinto 1-0 sulla Reggina al “Ferraris” e a 59 punti si è confermato al secondo posto. Il Sud Tirol prossimo avversario del Bari, ha pareggiato 1-1 alla “Domus Unipol Arena” con il Cagliari ed è quarto con 52 punti.