Nella trentunesima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18 il Milan al “Meazza”. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I rossoneri lombardi cercheranno un successo per restare in corsa verso la qualificazione alla Champions League. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante per la salvezza.Nel Lecce esterni Blin e Hjulmand. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Di Francesco. Nel Milan il tecnico Stefano Pioli dovrà rinunciare a Calabria squalificato. Sulle fasce Pobega e Saelemaekers. Trequartista Diaz. In avanti Leao e Rebic. Arbitrerà Stefano Chiffi della sezione di Padova. Nell’andata il Milan pareggiò 2-2 al “Via del Mare”.Nell’ultimo precedente in Serie A a Milano il 20 Ottobre 2019 il Lecce riuscì a pareggiare 2-2. Nel primo tempo al 20’ i rossoneri passarono in vantaggio con Calhanoglu. Nel secondo tempo al 18’ i salentini pareggiarono con Babacar. Al 36’ il Milan ritornò in vantaggio con Piatek e al 92’ il Lecce pareggiò con Calderoni.