Nel Lecce l’allenatore Marco Baroni dovrà rinunciare a Blin squalificato. Esterni Hjulmand e Gonzalez, Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Di Francesco. Nel Napoli il tecnico Luciano Spalletti non avrà a disposizione Osimhen infortunato. Sulle fasce Lobotka e Zielinski. Trequartista Raspadori. In avanti Lozano e Kvaratskhelia. Arbitrerà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo in provincia di Torino. Nell’andata i salentini pareggiarono 1-1 al “Maradona”.





Nell’ ultimo precedente in Serie A a Lecce il 22 Settembre 2019 il Napoli vinse 4-1. Nel primo tempo al 28’ i campani passarono in vantaggio con Llorente. Al 40’ raddoppiarono con Insigne. Nel secondo tempo al 7’ il Napoli realizzò la terza rete con Fabian Ruiz. Al 16’ il Lecce segnò con Mancosu e al 37’ i partenopei realizzarono il quarto gol con Llorente.

Nella ventinovesima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 19 il Napoli al “Via del Mare”. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I campani dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso lo scudetto. I giallorossi pugliesi cercheranno un successo per confermarsi al sedicesimo posto.