Serie C: Monterosi-Taranto domenica 16 aprile in diretta tv alle 17,30 su Antenna Sud





Il Cerignola dovrà ottenere i tre punti sul Latina al “Monterisi” per avere una continuità di risultati. Il Monopoli cercherà di imporsi sul Pescara all’ “Adriatico” per puntare al sesto posto. La Virtus Francavilla Fontana dovrà prevalere sul Picerno alla “Nuova Arredo Arena”per rilanciarsi. L’Andria non avrà alternative alla vittoria sull’Avellino al “Degli Ulivi” per lasciare l’ultimo posto.

Nella trentasettesima giornata del Girone C di Serie C Monterosi-Taranto Domenica 16 Aprile sarà trasmessa in Diretta Tv alle 17,30 su Antenna Sud, canale 14 digitale terrestre. Gli jonici dovranno vincere al “Rocchi” per avvicinarsi alla zona play off. Il Foggia cercherà un successo sul Catanzaro al “Ceravolo” per confermarsi al quarto posto.