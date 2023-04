via Ac Monza fb

Vincendo in casa dello Spezia per 2-0 nella serata di venerdì 28 aprile e complicando i piani di salvezza dei liguri, attualmente a - 1 dal Verona terzultimo, il Monza sale al nono posto della classifica di Serie A con 42 punti. La compagine brianzola tallona il Bologna che, avanti di 2 lunghezze con 44 punti, riceverà la Juventus nell'ultimo posticipo della trentaduesima giornata, in programma al Dall'Ara alle ore 20.45 di domenica 30 aprile 2023.