BITONTO (BA) - Si è tenuto nelle due giornate di giovedì 27 e venerdì 28 aprile l’evento conclusivo “Tutti in Bosco” presso Villa Framarino, sede del Parco Naturale Regionale Lama Balice, step finale del progetto ”ECOlogic School” promosso dall’associazione VogliAMO Bitonto Pulita presso l'Istituto Comprensivo Modugno Rutigliano Rogadeo.Circa ottanta studenti di terza primaria hanno così avuto la possibilità di trascorrere una mattinata alternativa nella natura incontaminata. Tra freschi profumi primaverili, aria pulita, colori verdeggianti e sibili di uccelli i ragazzi hanno dapprima effettuato una passeggiata nei sentieri prossimi a Villa Frammarino ammirando dai bel vedere presenti lo spettacolo paesaggistico offerto dalla Lama. Nel successivo laboratorio di riconoscimento flora e fauna si è realizzato un erbario con il materiale vegetale raccolto durante il percorso.Grande interesse ha suscitato il curioso incontro con un abitante del parco: il primo giorno un cervone addomesticato, il secondo un biacco selvatico momentaneamente catturato sul posto; entrambi “maneggiati” da un volontario erpetologo che, grazie alla sua esperienza nel settore, che grazie alla sua esperienza ha permesso a tutti quanti di sconfiggere l'iniziale paura nei confronti dei serpenti e familiarizzare giocosamente con i ragazzi che non volevano più desistere dal rilasciarli.Un momento importante di educazione ambientale e di valorizzazione del nostro territorio, in linea con la mission dell’associazione VogliAMO Bitonto Pulita e dell’associazione Movimento Pro Lama Balice partner di questa attività.Ringraziamo sentitamente la presidenza, la segreteria e il personale docente per la riuscita dell’intero progetto auspicando una sempre maggiore fattiva collaborazione.