Sono oltre duemila le uova di Pasqua che quest’anno Soavegel e Soave hanno voluto distribuire gratuitamente ai bambini di Francavilla Fontana, ai donatori di sangue e ai ricoverati negli ospedali della provincia di Brindisi. Sono oltre duemila le uova di Pasqua che quest’anno Soavegel e Soave hanno voluto distribuire gratuitamente ai bambini di Francavilla Fontana, ai donatori di sangue e ai ricoverati negli ospedali della provincia di Brindisi.





Un gesto di attenzione e di solidarietà fortemente voluto dall’amministratore delegato di Soavegel e Soave, Domenico Bianco, che domani 4 aprile 2023 alle ore 10:00 sarà presente assieme al sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo alla donazione delle uova agli studenti delle scuole dell'infanzia cittadine iniziando dall’Istituto Calcutta in via Cotogno.

"In un momento storico così delicato – dichiara Domenico Bianco - abbiamo voluto riscoprire l’importanza dei piccoli gesti donando un uovo di Pasqua. Per noi rappresenta un segnale di gratitudine e di attenzione per il nostro territorio, e un modo per augurare prosperità e rinascita alle nostre comunità".

Soavegel è da anni impegnata nel sostegno delle comunità brindisine. In questo periodo lo fa con la donazione di uova pasquali ai bambini di Francavilla Fontana, ai tifosi del Basket Brindisi, ai donatori dell’Avis di Brindisi e ai pazienti ricoverati negli ospedali della provincia di Brindisi.