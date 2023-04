via Atalanta Bergamasca Calcio fb





A seguito di questo passo falso, che ha reso amara la centesima partita di Mourinho alla guida della Roma, i giallorossi condividono la quarta posizione con il Milan. Quest'ultimo sarà il prossimo avversario della squadra capitolina nel confronto valido per il 32mo turno in programma all'Olimpico a partite dalle ore 18 di sabato 29 aprile 2023.

- Battuta d'arresto per la Roma che, per il 3-1 subìto dall'Atalanta nel posticipo della 31ma giornata disputato al Gewis Stadium di Bergamo nella serata di lunedì 24 aprile 2023, scende al quarto posto con 56 punti e cede la terza posizione alla Juventus, reduce dalla sconfitta interna per 0-1 con il Napoli nella gara giocata 24 ore prima all'Allianz Stadium di Torino.