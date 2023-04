MONOPOLI (BA) - Dopo il successo di pubblico ottenuto lo scorso anno, Monopoli si prepara ad ospitare una nuova esperienza visiva e sonora con 'Spring Lights Festival', l’evento di videomapping che trasformerà corso Pintor Mameli e la Muraglia sul mare in area Porta Vecchia attraverso la proiezione di immagini grafiche e animazione in 3D. In questa nuova edizione, la sceneggiatura, il progetto grafico e la colonna sonora della narrazione saranno il risultato di un’ulteriore ed approfondita esplorazione del territorio: le chiese rupestri, gli elementi architettonici e le opere d’arte della città, le tradizioni popolari che la contraddistinguono si animeranno in una sequenza di immagini, suoni e colori di forte impatto scenico, sottolineando la vocazione turistica della città Monopoli.Il progetto di video mapping coinvolgerà due zone del borgo antico di Monopoli: nella prima, corso Pintor Mameli, si potranno rivivere i colori e i suoni della festa e degli elementi della fede che scandiscono la temporalità della vita monopolitana. Si assisterà all’excursus tra tradizioni locali e festa patronale, passando per l’animazione di alcuni affreschi presenti nelle grotte rupestri.La seconda zona interessata, la Muraglia in area Porta Vecchia, per questa edizione sarà la location dove si avrà l’occasione di ammirare alcune testimonianze artistiche custodite nel Museo Diocesano di Monopoli, ma anche di ascoltare alcune note della storia di Monopoli, il tutto legato dall’elemento centrale della città: il mare. Il progetto di videomapping narrativi e decorativi è promosso dall’Assessorato al Turismo di Monopoli, e verrà realizzato dal 28 aprile al 1° maggio 2023 con la direzione artistica, anche per quest’anno, firmata da Antonio Minelli.Ognuna delle proiezioni avrà la durata di 15 minuti, suddivisi in narrazione e decorazione, e avverranno in contemporanea nelle due zone interessate, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, ogni quarto d’ora per un totale di 12 proiezioni ciascuna.I videomapping di SPRING LIGHTS FESTIVAL sono realizzati da FORMEDITERRE. La produzione tecnica è affidata a INTERNATIONAL SOUND e l’elaborazione grafica a PROGETTO KORIOLANO.I testi delle sceneggiature sono di Martino Cazzorla.Le voci che accompagneranno lo spettatore nella narrazione sono di Antonio Minelli, Marita De Luca, Alessia Carrieri, Paola Simon, Grazia Greco, Antoniella Fanelli.Si ringrazia il Museo Diocesano (Dott.ssa Miranda Carrieri), per la gentile concessione dell’utilizzo delle immagini delle opere. Hanno collaborato per la realizzazione dell’edizione 2023: la Compagnia Satyrion (voci narranti), Giovanni Barnaba (scatti fotografici), Michele La Fronza (foto d’epoca).Per informazioni: Info-Point Monopoli