Il Progetto Prevenzione Scuola di Progetto Itaca Lecce ODV raccoglie importanti risultati in materia di prevenzione sulla salute mentale degli adolescenti salentini.





LECCE - Si è concluso presso l’IISS "Presta Columella" di Lecce il "Progetto di Prevenzione per la Salute Mentale nelle Scuole" promosso da Progetto Itaca Lecce, organizzazione di volontariato presente a Lecce dal 2016 con la missione di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione e supporto a persone affette da disturbi della Salute Mentale e per dare sostegno alle loro famiglie.





Per l’A.S. 2022-2023 è stato realizzato un ciclo di incontri informativi (due per ogni scuola) rivolti a studenti delle classi terze e quarte degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Lecce tenuti da psichiatri, psicologi clinici, psicoterapeuti esperti che hanno la finalità di informare in modo chiaro e scientifico sui principali disturbi della salute mentale, sottolineare la distinzione tra disagio giovanile e patologia, richiamare l’attenzione sui fattori di rischio, combattere il pregiudizio e modificare l’atteggiamento nei confronti dei disturbi mentali e della figura dello psichiatra ma soprattutto dare spazio ai dubbi e alle perplessità dei ragazzi sul tema.

Gli incontri hanno coinvolto ben 510 studenti salentini che hanno seguito con partecipazione attiva i seminari e si sono svolti presso i seguenti istituti: Liceo Scientifico "Banzi Bazzoli" di Lecce, Liceo Classico "Marcelline" di Lecce, IISS "Presta-Columella" di Lecce, Istituto Tecnico "Deledda" di Lecce, Istituto Tecnico "Fermi" di Lecce, Istituto Professionale "De Pace" Lecce. Alcuni di questi hanno confermato di voler replicare il progetto anche per il prossimo a.s.

Il successo dell’iniziativa è dovuto non solo alla sensibilità dei Dirigenti Scolastici e dei Referenti alla Salute degli Istituti coinvolti ma anche e soprattutto alla bravura dei professionisti della salute mentale che si sono offerti entusiasticamente di supportare il progetto con professionalità e generosità e a cui va il più sentito ringraziamento da parte dell’Associazione: dott.ssa Giada Arena, psicologa clinica e psicoterapeuta; dott.ssa Sandra De Bonis, psichiatra; dott.ssa Marta De Luca, psicologa clinica e psicoterapeuta e dott. Antonio Santoro, neuropsichiatra.

"Un successo questo che c’incoraggia a continuare perché il tema della salute mentale dei nostri giovani diventa sempre più importante come dimostrano tanti studi e ricerche recenti. I ragazzi hanno bisogno di essere correttamente e scientificamente informati per affrontare il presente con meno paure e diventare degli adulti più consapevoli. Con l’occasione ci tengo a condividere la nostra gioia per l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente Mattarella alla nostra Felicia Giagnotti, Presidente di Fondazione Progetto Itaca e Progetto Itaca Lecce. Questo riconoscimento convalida la nostra azione di volontari che si spendono con amore ed entusiasmo per la realizzazione dei progetti dell’Associazione" afferma la Referente del Progetto Scuola per Progetto Itaca Lecce, Silvana Battista.