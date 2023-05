OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: giovedì 18 maggio 2023, a partire dalle ore 18:30 presso la Chiesa del Carmine, si terrà la presentazione del libro "Lisboa" scritto da Danilo Coppola. L'evento è organizzato da: Associazione Culturale Città Viva Ostuni, Arciconfraternita del Carmine, Il Monte del Carmelo e MEIC Ostuni. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: giovedì 18 maggio 2023, a partire dalle ore 18:30 presso la Chiesa del Carmine, si terrà la presentazione del libro "Lisboa" scritto da Danilo Coppola. L'evento è organizzato da: Associazione Culturale Città Viva Ostuni, Arciconfraternita del Carmine, Il Monte del Carmelo e MEIC Ostuni.





Per quel che riguarda gli indirizzi di saluto sono a cura di Maria Sibilio (Presidente dell'Associazione Città Viva) e Domenico Palmieri (Priore dell'Arciconfraternita del Carmine). A dialogare con l'autore ci saranno Ferdinando Sallustio e Gianmichele Pavone. Le letture sono affidate ad Antonella Colucci.

Per quel che riguarda, invece, il libro "Lisboa" di Danilo Coppola, edito da Youcanprint, è un giallo noir. Questa la trama: il Maresciallo Santoro viene convocato dal suo comandante, il Capitano Vito Gianuli, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri in via Moscova, a Milano. Gianuli gli propone di partecipare ad un corso di interforze sui reati informatici, che si terrà a Lisbona, in Portogallo. Il Maresciallo pugliese, della sezione investigativa, normalmente di stanza a Milano, accetta. Spera di passare un breve periodo di tempo lontano da omicidi e inchieste e di approfittare, con la scusa del corso, per visitare Lisbona. Ma ben presto resterà coinvolto in un'inchiesta molto difficile e pericolosa che metterà a dura prova la sua proverbiale colite, muovendosi nel complicato intrigo urbano di una città bellissima e misteriosa, allegra e malinconica, all'interno di un sottobosco popolato da poliziotti corrotti, donne voluttuose, spacciatori imbroglioni e agenti segreti. Finendo, così, per visitare la decadente capitale dell'ex Impero Coloniale, con lo sguardo dell'investigatore anziché del turista. Alla ricerca di una verità che, come al solito, si nasconde fra le pieghe delle personalità enigmatiche degli attori in gioco, che sfuggono persino alla sua originale classificazione antropologica degli esseri umani, divisi inizialmente in Fossili e Camaleonti, fino a quando nessuno, alla lunga, sembra più quello che sembrava all'inizio.