PALAGIANO (TA) - A Palagiano ci sarà un pomeriggio all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale. La Consulta delle associazioni di Palagiano organizza, dopo lo stop imposto dalla pandemia, il suo secondo Open Day, una manifestazione che coinvolgerà l’intera comunità per tutto il pomeriggio e la serata di sabato 6 maggio.Obiettivo della manifestazione, patrocinata dal Comune di Palagiano e dal Csv Taranto, è generare una mobilità partecipata del territorio, creando un rapporto osmotico tra la comunità e le numerose associazioni di volontariato, sportive e del terzo settore che ogni giorno vi operano a favore della collettività, in particolare di chi vive un disagio.“Conoscere, cooperare e sostenere”: anche in questa seconda edizione questo sarà il claim che ben rappresenta lo spirito dell’Open Day di Palagiano, organizzato in continuità con la prima edizione realizzata nel 2019.La manifestazione, soprattutto, vuole dare l’opportunità alle associazioni locali di presentare le proprie attività ai cittadini e di conoscersi tra loro, facendo così rete per realizzare collaborazioni e occasioni di cooperazione.Questi obiettivi rientrano tra quelli della Consulta delle Associazioni di Palagiano nata proprio per offrire al territorio e alle sue associazioni un organo di coesione, condivisione, supporto, collaborazione, interscambio e conoscenza.Gran parte delle associazioni iscritte alla Consulta saranno coinvolte nell’evento che vedrà quale location il quartiere Bachelet di Palagiano.Durante tutto il pomeriggio verranno allestiti stand espositivi sulla base delle proposte delle stesse associazioni con un intenso programma di iniziative e attività che, alle ore 20.30 nell’area adiacente il campo di calcio di via Vittorio Bachelet, si concluderà con l’intrattenimento musicale con le performance e le esibizioni di gruppi locali e un’estrazione di premi.Al secondo Open Day parteciperanno nell’area tematica “Sport” le ASD: GSC Palagiano, Special Force, Gioventù Palagiano, Apulia Sport Palagiano, ANSPI Immacolata, Real Palagiano e NBP; nell’area tematica “Assistenza. Sociale e umanitaria” interverranno le Associazioni: Opera Don Bonifacio Azione Verde, Libera, Nucleo 25, Cover, Maestrale Soccorso, ADA; nell’area tematica “Cultura, Scienze e Informazione” parteciperanno la Pro Loco Palagiano APS e le Associazioni: Luce & Sale, ZNS Project, Paisiello, Legambiente.