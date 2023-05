Serie A: solo un pari per Milan e Roma. Vincono Inter e Lazio

via Ac Milan fb

ROMA - Non vanno oltre il pari Milan e Roma rispettivamente contro Cremonese e Monza. Vittorie piene invece per Inter e Lazio. Ecco i risultati delle gare di Serie A disputate in serata:Milan-Cremonese 1-1 (Okereke 77’, Messias 91’)Verona-Inter 0-6 (Gaich aut. 31’, Calhanoglu 36’, Dzeko 39’, Lautaro 55’, Dzeko 61’, Lautaro 92’)Lazio-Sassuolo 2-0 (Felipe Anderson 14’, Basic 92’)Monza-Roma 1-1 (El Shaarawy 24’, Caldirola 39’)