Acquaviva delle Fonti, donna accoltellata in casa: fermato il marito in fuga

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Attimi di paura ieri sera nel centro storico di Acquaviva delle Fonti dove una donna albanese di 42 anni è stata accoltellata con un'arma bianca nella sua abitazione. La vittima è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso Miulli. Le sue condizioni sono gravi a causa di una lesione polmonare, ma la sua vita non sembra essere in pericolo.A coordinare le indagini il sostituto procuratore della Repubblica di Bari. La figlia della coppia era in casa al momento dell'aggressione. Il marito, ricercato per alcune ore dopo il ferimento, è stato poi individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Le indagini sono coordinate dal pm Lanfranco Marazia della Procura di Bari.