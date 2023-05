FOGGIA - Lo storico boss della mala foggiana Salvatore Prencipe, 59 anni, ritenuto ai vertici del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, è stato ucciso ieri sera in viale Kennedy alla periferia della città. L'uomo è stato colpito da due fucilate.Secondo le prime ricostruzioni, Prencipe si trovava in un'auto vicino a casa sua quando è stato investito da uno o più sicari a bordo di una Mercedes che ha sparato.L'auto è stata poi ritrovata bruciata in via Sprecacenere. Sul posto è intervenuta la squadra mobile.