BARI - “Finalmente ora sappiamo come raggiungere da Taranto l’aeroporto di Bari o Brindisi: in bicicletta! L’entusiasmo con il quale il presidente Emiliano ha annunciato il Bike Facility Point di Bari, e prossimamente a Brindisi, è tale che non riusciamo, noi tarantini, a capire se dobbiamo avere nei suoi confronti una bella risata o rimanere più indispettiti di prima". Così il consigliere regionale Perrini. “Possibile - prosegue - che in una Regione dove raggiungere gli scali aerei dalle province sprovviste diventa un problema, per cui ogni volta bisogna procurarsi ‘un passaggio per l’aeroporto’, l’attenzione è concentrata sui passeggeri che arrivano in Puglia o prendono un aereo raggiungendo lo scalo in bicicletta! Chiaramente siamo i primi a sostenere che la bici sia un mezzo di trasporto straordinario, ma aggiuntivo rispetto a servizi di trasporto che funzionano. Altrimenti siamo alle solite: fumo negli occhi a favore della stampa solo in cerca di titoloni e servizi tv".“Ma assicuriamo i pugliesi che terremo il conto di quanti passeggeri arriveranno e partiranno in bici e di quanti ogni mattina dal tarantino cercano passaggi per arrivare a Brindisi o Bari” conclude.