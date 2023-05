BARI - Si terrΓ martedΓ¬ 2 maggio 2023 dalle 10.00 alle 12.00 presso la sala conferenze del Ce.F.A.S. - Centro di Formazione ed Alta Specializzazione sito a Magliano (Lecce) in via Arciprete Paladini 57 la conferenza finale di LINFA – Lavoro inclusione, formazione Agroalimentare inserito nel progetto " π‘ƒπ‘Ÿπ‘œπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘π‘œ-π‘“π‘–π‘›π‘Žπ‘›π‘§π‘–π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑛𝑒𝑙𝑙’π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘‘π‘œ 𝑑𝑒𝑙 π‘ƒπ‘–π‘Žπ‘›π‘œ 𝑑’π΄π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑒 πΆπ‘œπ‘’π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘’ π΄π‘£π‘£π‘–π‘ π‘œ “πΊπ‘–π‘œπ‘£π‘Žπ‘›π‘– π‘π‘’π‘Ÿ π‘™π‘Ž π‘£π‘Žπ‘™π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑒𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖 𝑒𝑑. 2018”L'evento, coordinato da GUSTAMENTE PUGLIA, associazione culturale di promozione del territorio e dell’agricoltura sociale, capofila del progetto Linfa, sarΓ l'occasione per presentare i prodotti finali e per illustrare quanto svolto dai numerosi partecipanti che hanno preso parte alle attivitΓ formative e laboratoriali svolte nelle varie scuole del territorio e all’interno del Parco della Scienza di Magliano/Carmiano.Durante l'evento, inoltre, sarΓ possibile visitare gratuitamente la mostra interattiva e sensoriale dal titolo: “VIAGGIARE… IN TUTTI I SENSI!” allestita e progettata dai bambini e ragazzi del Centro Polivalente Aperto N.O.I. di Carmiano gestito da Cooperativa Rinascita che, insieme a Ce.F.A.S., sono partner del progetto.Per tracciare ulteriormente i momenti piΓΉ importanti delle attivitΓ , sarΓ allestito un corner fotografico a disposizione di tutti i visitatori.