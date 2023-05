- Proseguono gli eventi in occasione delle elezioni amministrative ad Ostuni: giovedì 11 maggio 2023, a partire dalle ore 20 presso Palazzo Roma in via Francesco Tanzarella Vitale n°41, sarà presente il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a supporto della candidata alla carica di sindaco Antonella Palmisano. L'evento è organizzato da Fratelli d'Italia.