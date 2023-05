ROMA - Il Senato dà il via libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina: l'aula di Palazzo Madama l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Dai banchi del centrodestra è partito un applauso. Presente in aula il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "È una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni", ha detto in conferenza stampa dopo il voto finale ribadendo che sarà un'opera green, e che darà 100 mila posti di lavoro."Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani", ha evidenziato Salvini aggiungendo che "per la Calabria e la Sicilia il Ponte è un risarcimento danni per promesse mai mantenute".