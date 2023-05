Un modo per essere gentili un trionfo di garbo con l’elementare pronuncia di una parola sola.I protagonisti di questa rappresentazione,gli alunni della terza e quarta elementare, veicolano un messaggio forte e chiaro "nella vita di tutti i giorni vale sempre la pena esser gentili in ogni circostanza perché aiuta a migliorare se stessi e i rapporti con gli altri".





Contributo e realizzazione grazie alle insegnanti Fabiola Modugno e Nicoletta Russo,con la sceneggiatura scritta da Gerardo Russo. Al lavoro di fine anno sarà presente la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Garibaldi- Leone la dottoressa Roberta Lionetta che porterà i saluti dell’intero plesso scolastico casalino.

Per le classi terza e quarta elementare dell’Istituto Comprensivo Garibaldi- Leone di Trinitapoli, si chiude l’anno scolastico 2022/23, con uno spettacolo teatrale all’Auditorium scolastico,venerdi 26 maggio 2023 ore 17,30. Si tratta di una parodia dal titolo “Tanto vale essere gentili”, si parte da un grazie, una parola che sembra essere in via di estinzione .