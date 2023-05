LECCE - Continua per tutto il mese di maggio 2023 il ciclo di lezioni aperte "Attraversamenti", iniziativa del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento che vuole mettere al centro della discussione pubblica temi di interesse sociale e culturale come l’inclusione, la convivenza consapevole, il benessere collettivo e il vivere comunitario. Dal 4 al 23 maggio sono in programma otto incontri nelle sedi di diverse associazioni e vari luoghi di incontro e socializzazione nella città di Lecce. - Continua per tutto il mese di maggio 2023 il ciclo di lezioni aperte "Attraversamenti", iniziativa del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento che vuole mettere al centro della discussione pubblica temi di interesse sociale e culturale come l’inclusione, la convivenza consapevole, il benessere collettivo e il vivere comunitario. Dal 4 al 23 maggio sono in programma otto incontri nelle sedi di diverse associazioni e vari luoghi di incontro e socializzazione nella città di Lecce.





Il calendario:

- giovedì 4 maggio, ore 16-18, Fondazione "Casa della Carità" (corte Gaetano Stella 14, Lecce): lezione su "La vulnerabilità ‘patogena’ nel diritto internazionale", a cura del professor Vincenzo Lorubbio del corso di laurea in Progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

- venerdì 5 maggio, ore 11-13, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Polo didattico ASL, via Miglietta 5, Lecce): lezione su "Pensare la diagnosi tra il visibile e l’invisibile", a cura della professoressa Gloria Lagetto del corso di laurea in Educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo;

- lunedì 8 maggio, ore 16-18, Parrocchia di San Giovanni Battista (via Novara, Lecce): lezione su "Alla periferia della scuola, la scuola nelle periferie", a cura del professor Demetrio Ria del corso di laurea in Educazione sociale e tecniche dell’intervento educativo;

- mercoledì 10 maggio, ore 8-10, Officine Culturali Ergot (piazzetta Falconieri 1/b, Lecce): lezione su "Diritti fondamentali e cittadinanza attiva nell’UE", a cura della professoressa Claudia Morini del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

- mercoledì 10 maggio, ore 16-18, CNGEI Lecce (viale della Repubblica 88, Lecce): lezione su "La rappresentazione delle mafie nel cinema e nella televisione", a cura del professor Ferdinando Spina del corso di laurea in Sociologia e ricerca sociale;

- martedì 16 maggio, ore 9-11, Moschea di Lecce (via Livio Tempesta 8, Lecce): lezione su "Pluralismo giuridico e soluzione dei conflitti interculturali in Europa", a cura del professor Michele Carducci del corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

- mercoledì 17 maggio, ore 11-13, Tagghiate Urban Factory (via dei Ferrari, Lecce): lezione su "Conoscere oltre il visivo: escursione nei sensi", a cura della professoressa Stefania Pinnelli del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

- martedì 23 maggio, ore 9-11, 167 B/Street - Laboratory of Urban Art: lezione su "Resilienza ed empowerment: processi individuali o di comunità?", a cura della professoressa Alessia Rochira del corso di laurea in Sociologia e ricerca sociale.