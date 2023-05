L'aggressore, un frequentatore della linea 19, è stato identificato grazie alla sua foto e al suo nome che circolano nelle chat del personale. Nei comunicati dei sindacati viene evidenziato che ci sono state altre aggressioni contro gli autisti, tra cui quella di gennaio 2020 e quella di agosto 2020. Lo sciopero prevede uno stop dell'esercizio dalle 16:00 alle 23:59 per il personale, tranne per le fasce di garanzia e i servizi minimi indispensabili.

BARI - "In considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio e personale viaggiante, registrate nella città di Bari negli ultimi tempi, già denunciate pubblicamente e appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche specifici provvedimenti atti a prevenire e scoraggiare aggressioni al personale dei mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore, proclamiamo 8 ore di sciopero aziendale per il giorno 13 maggio 2023 di tutto il personale". I sindacati hanno annunciato uno sciopero in seguito all'ennesima aggressione subita da un autista dell'Amtab il 9 maggio in via Napoli.