- Semifinale di Champions amara per il Milan che viene travolto per 2-0 contro l'Inter. I nerazzurri colpiscono già nel primo tempo, approfittando di una difesa rossonera abbastanza approssimativa. A siglare il vantaggio degli uomini di Inzaghi ci pensa Dzeko che, su calcio d'angolo di Calhanoglu, all'8' con un sinistro al volo batte Maignan. Il raddoppio arriva all'11' con Mkhitaryan che, su imbeccata di Dimarco, supera il portiere del Milan con preciso tiro ad incrociare. Il Diavolo non reagisce e rischia di capitolare al 16' con Calhanoglu, la cui conclusione si stampa sul palo. Nella ripresa il Milan parte forte ma è impreciso nelle conclusioni e non crea nessun pericolo ad Onana.