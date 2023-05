ph: L.De Marianis

LECCE - Tutto pronto per una rinnovata edizione del Rally del Salento. La gara organizzata dall'Automobile Club di Lecce è in programma questo fine settimana sulle strade del Tacco d'Italia ed è valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto a massimo coefficiente.





I 56 equipaggi iscritti - 48 per il rally moderno, 8 per lo storico - stanno effettuando nella giornata odierna i passaggi di ricognizione, a bordo di vetture strettamente di serie, per prendere visione del percorso e perfezionare le ultime note utili per l’ottimale interpretazione delle prove speciali. Domani venerdì 26 maggio, a partire dalle ore 9:00 e fino alle 12.30, saranno previste al Circuito Internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento, quartier generale della manifestazione, le verifiche sportive e tecniche. Dalle ore 10:00 alle 14:00 le auto da corsa inizieranno a scalpitare nel corso dello Shakedown, la finestra di messa a punto delle vetture che per la prima volta sarà allestita nella parte centrale della speciale di Specchia che i concorrenti affronteranno poi sabato. Alle 17:45, da Piazza Mazzini a Lecce, la cerimonia di partenza del 5°Rally Storico del Salento che precederà di 45 minuti la partenza del 55° Rally del Salento. Dopo un lungo trasferimento i concorrenti del rally storico saranno attesi alla Pista Salentina per la disputa a partire dalle 19:35 della sempre attesa Super Prova Speciale di 2,64 Km che per il rally moderno avrà invece inizio alle 20:20. Il giorno seguente si ripartirà con il rally moderno che precederà per le prime sei prove speciali il rally storico, con l’uscita dal riordinamento alle ore 8:00. Tre le prove speciali previste, Santa Cesarea di 10,55 Km, che sarà ripetuta due volte alle 10:17 e alle 14:42, invece saranno tre i passaggi su Torre Paduli di 11,30 Km, alle 9:23, 13:48 e 18:13 e Specchia di 13,06 Km alle 11:11, 15:36 e 18:38 per una distanza cronometrata che misura 96,82 Km sui 493,04 chilometri complessivi di percorso. Alle 20:00 in Piazza Mazzini, a Lecce, l’arrivo e la premiazione del Rally Storico che precederà di un ora la grande festa prevista per la cerimonia di arrivo del 55° Rally del Salento. Alla sicurezza della gara baderanno i commissari di percorso e gli ufficiali di gara in collaborazione con le forze dell’ordine. L’organizzazione si raccomanda al senso di responsabilità degli spettatori e alla prudenza in ogni momento della corsa. Difficile azzardare un pronostico visto che l’elenco propone almeno 5 equipaggi pronti a sfidarsi per la vittoria assoluta. Il ruolo di favoriti spetta in egual misura a chi occupa attualmente le prime tre posizioni della classifica provvisoria del Campionato Italiano Rally Asfalto, nell’ordine: Stefano Albertini in coppia con Danilo Fappani, Simone Campedelli con Tania Canton e Luca Rossetti che divide l’abitacolo con Eleonora Mori, i primi due equipaggi, al via su Skoda Fabia Evo, il terzo su Hyundai i20 N, tutte vetture di classe Rally2. Ma il cerchio non può non coinvolgere i due piloti al via con le World Rally Car che inizieranno l’avventura nella serie, intenzionati a dare l’assalto al tricolore, partendo proprio dal Salento, Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai Ng i20 e Luca Pedersoli con Corrado Bonato su Citroen Ds3. Tutti nomi abituati a occupare i gradini più alti del podio e che hanno già all’attivo una vittoria in terra leccese insieme anche alla corona tricolore. A parte la cinquina dei top driver sono molti anche quelli che potrebbero ambire a una posizione di rilievo assoluto tra cui Giuseppe Testa in gara con Gino Abatecola e Giuseppe Bergantino e Andrea Colapietro su Skoda Fabia e Corrado Pinzano e Mauro Turati su Citroen C3. Attenzione infine anche alle prestazioni degli altri piloti al via su vetture Rally2 tra cui Stefano Liburdi su Hyundai i20 N, Paolo Menegatti, Paolo Nodari e Rudy Andriolo su Skoda Fabia. Dunque ce n’è abbastanza per promettere spettacolo lungo le nove prove speciali. Sotto il sole annunciano i meteorologi ed è una buona notizia per tutti.

Informazioni dettagliate sul sito ufficiale dell’organizzazione: www.rallydelsalento.eu.