BARI - Domani, 17 maggio, in occasione Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa (World Hypertension Day, WHD) ci sarà una attività di screening e informazione nel piazzale del Policlinico di Bari e del Comune di Bari a cura della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa e della Croce Rossa.“Misura bene e controlla la tua pressione per vivere più a lungo” è lo slogan della giornata che ha lo scopo di comunicare al pubblico l'importanza dell'ipertensione e delle sue gravi complicanze mediche, fornendo informazioni sulla sua prevenzione, la sua diagnosi e la sua gestione.L’unità operativa “AM Pirrelli” del Policlinico di Bari, diretta dal Prof. Piero Nazzaro, è il Centro accreditato della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa per la diagnosi e cura della patologia ipertensiva. Tutto lo staff infermieristico e i dottori Amodio, Santoro e Cicco, oltre al prof. Piero Nazzaro, saranno a disposizione di chi si avvicinerà allo stand nel piazzale all’ingresso pedonale dell’ospedale per fornire screening e informazioni per poter poi suggerire quale percorso diagnostico intraprendere.Quest’anno, inoltre, per diffondere la cultura della riduzione del rischio cardiovascolare, grazie alla collaborazione con la unità operativa di Medicina Interna “G. Baccelli” del Policlinico di Bari e il Centro Interdiparimentale di ricerca in Telemedicina (CITEL), diretti dal Prof. Angelo Vacca, con la collaborazione del dott. Sebastiano Cicco: verrà svolto un progetto pilota per lo screening in prevenzione primaria dell’ateromasia carotidea, attraverso la piattaforma Optip di teleconsulto.