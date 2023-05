Fabri Fibra: il 9 giugno esce "Tradimento", per la prima volta in vinile





Tradimento è l'album d’esordio di Fabri Fibra in major entrato direttamente al 1° posto nella classifica ufficiale di vendita! Anno Domini 2006. A distanza di ben 17 anni viene ripubblicato per la prima volta in formato vinile, 180gr, un doppio LP numerato con sole n° 2006 copie disponibili.

L’uscita di un disco rivoluzionario come Tradimento ha segnato in modo indelebile sia il panorama musicale italiano sia la scena rap nazionale; ascoltando le diciassette tracce che compongono la sua tracklist si ripensa alla lunga scia del successo del disco e del suo autore, nonché alle ombre delle polemiche generate da quelle rime forti, crude e non filtrate che ne accompagnarono la pubblicazione.

Tradimento, contiene ovviamente testi espliciti e provocatori ed ha aperto il mercato discografico italiano, per la prima volta al rap più diretto, portando l’immaginario hardcore e underground indipendente al centro del mainstream.

Il successo del rap odierno è senz'altro imputabile anche al potere dirompente di quell'album che ha prodotto innumerevoli tentativi di emulazione, e viene da chiedersi se l’onda di critiche che gli si scagliarono contro, abbiano veramente consegnato le chiavi di lettura di quel genere che oggi riempie le orecchie di tutti.

Contestato, criticato, amato e decodificato, grazie a questo album e agli altri suoi lavori successivi, ancora oggi Fabri Fibra è il rapper che porta nella sua musica più chiavi di lettura della realtà, sia positiva che negativa; Fibra aggiunge prospettive e riflessioni sempre diverse e provocatorie alla quotidianità, generando dibattiti che più di una volta sono stati costruttivi ed in grado di confermare ed affermare la scena rap nella musica italiana in senso più ampio. Non è cantautorato, ma rap al suo meglio, per tecnica e contenuti.