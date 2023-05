BARI - Il Festival cinematografico “Under the Stars International Film Festival”, arrivato alla sua quarta edizione, apre i battenti l’11 Maggio 2023 alle 18.00, presso la Mediateca Regionale Pugliese in Via Zanardelli 30, a Bari.Una serata di proiezioni e premiazioni, divisa in tre blocchi, che inizia con la visione dei cortometraggi italiani in gara e che proseguirà con quelli stranieri e con una selezione di corti animati.Ad essere proiettate durante "Under the Stars International Film Festival" saranno opere inedite di registi affermati e indipendenti, italiani e stranieri. Nella lista dei film sono presenti gran parte dei generi cinematografici tra cui: comedy, drama, lgbt e animazione a tema sociale.Tra attori e registi che partecipano a questa nuova edizione del Festival anche molti pugliesi e volti noti al pubblico del piccolo e grande schermo. Gli studenti in gara provengono da note università come la Syracuse University, la Camera Obscura School of Art di Tel Aviv e il Columbia College.Molti cortometraggi in gara sono patrocinati da Commission Italiane. La visione di tutti i prodotti in gara è completamente gratuita.