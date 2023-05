LECCE - Si concluderà domani 7 maggio la terza edizione di "Birre di Primavera", il festival dedicato all’arte della birra organizzato dalla birreria leccese Bluebeat Pub in collaborazione con l'associazione culturale Oikos Sostenibile. - Si concluderà domani 7 maggio la terza edizione di "Birre di Primavera", il festival dedicato all’arte della birra organizzato dalla birreria leccese Bluebeat Pub in collaborazione con l'associazione culturale Oikos Sostenibile.





Gran finale con uno spazio dedicato ai più piccoli e alle famiglie: le Tagghiate Urban Factory ospiteranno, alle ore 12, lo spettacolo gratuito di giocoleria di Lillo Birillo. Un momento di svago e divertimento per grandi e piccini cui seguirà "Il pranzo in famiglia" con un menù tradizionale a cura del punto ristoro di Tagghiate Urban Factory e di "Mordi e Fuggi" dove i più piccoli troveranno anche un'area attrezzata per giocare in sicurezza nella parte alta del parco.

La full immersion nel mondo delle birre continuerà anche domani 7 maggio con un ospite d’eccezione: Jean Van Roy dello storico birrificio Cantillon, attivo dal 1900 e guidato da cinque generazioni dalla stessa famiglia. Domani alle 18 Jean Van Roy di Cantillon, il quale rappresenta uno dei birrifici più iconici al mondo tanto che la loro sede è meta di pellegrinaggio per gli appassionati, guiderà una speciale degustazione delle loro birre più famose, alcune addirittura introvabili quali Geuze 2010, Lou Pepe Kriek e La Vie est Belge, insieme al beer taster Andrea Camaschella.

Il festival proseguirà tra una degustazione e l’altra delle oltre 100 birre presenti ma non mancherà la buona musica dei South Sardinian Scum di Cagliari con il loro travolgente wild Rock'n'Roll.

L'ingresso al festival è libero e gratuito.

Per le degustazioni delle birre il costo è di 5 euro; il prezzo include la sacca, bicchiere serigrafato e guida alle birre. Non rientra nel prezzo il cibo.





Infoline: 3273024778