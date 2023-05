BARI - Unika, Accademia dello spettacolo che opera nella diffusione e nella formazione in danza, musica e teatro, organizza un’importante giornata di studio e di approfondimento sulla voce, intitolata “Attraverso la voce”, domani, domenica 14 maggio nella sua sede in via Padre Massimiliano Kolbe 3/a (c/o Teatro Abeliano) nei seguenti orari: 10.00 – 13.00; 16.00 - 19.00.La logopedia, la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della riabilitazione e della cura delle patologie e dei disturbi della voce, del linguaggio, della comunicazione, è infatti fondamentale nella formazione artistica di un cantante o di un attore.Il workshop sarà tenuto da Vittoria Di Bisceglie, soprano e logopedista che approfondirà gli aspetti fisiologici, tecnici e l’igiene vocale.Il laboratorio è indirizzato a chiunque per lavoro utilizzi la voce frequentemente quindi cantanti, attori, insegnanti di canto, istruttori di fitness, ma anche medici e logopedisti.La giornata di studi si pone l’obiettivo di comprendere appieno il proprio organo vocale analizzando nel dettaglio l’anatomo-fisiologia, ovvero le strutture che intervengono nella produzione vocale e il loro funzionamento fisiologico, affrontando anche i funzionamenti errati che possono determinare l’insorgenza di disfunzione ed eventuali lesioni organiche, quindi si osserveranno nel dettaglio la respirazione, il funzionamento glottico e l’importanza di un corretto utilizzo delle corde vocali, ovvero tutte le sfaccettature e le possibilità vocali che potenzialmente ognuno di noi possiede, sia nell’ambito della voce recitata che cantata e come il tratto vocale abbia un ruolo fondamentale nelle variazioni timbriche e nella resa vocale; infine, si proporranno alcuni suggerimenti sul mantenimento di una buona voce, ossia indicazioni circa l’igiene vocale, l’importanza del riscaldamento e del raffreddamento vocale, alcuni esercizi di pratica applicazione che verranno proposti ed eseguiti durante la giornata.Va precisato inoltre che la figura del logopedista non può prescindere dal foniatra, infatti quest’ultimo aiuta il logopedista e l’insegnante di canto a ben comprendere innanzitutto il collocamento dell’allievo nell’ambito della classificazione vocale, riferendoci al canto, e a valutare eventuale disfunzione.“Bisogna precisare che il logopedista non è un professionista sanitario che si occupa esclusivamente di riabilitazione, come comunemente accade, bensì il suo compito, soprattutto nell’ambito della produzione vocale, è quello di educare la voce ad un corretto utilizzo e controllo respiratorio dell’intero tratto vocale e di capire come sfruttare al meglio ed economicamente tutte queste strutture che cooperano tra loro, sia nell’ambito della voce cantata che recitata, non necessariamente intervenendo, quindi, su un quadro patologico dovuto ad un suo utilizzo eccessivo o errato” – spiega Vittoria Di Bisceglie.Uno studio mirato della voce quindi vede coinvolte diverse figure preprofessionali, quali il foniatra, il logopedista e l’insegnante di canto, così da favorire una crescita vocale adeguata e il mantenimento di una buona voce nel tempo.Accanto all’attività ordinaria pertanto Unika, nella sua ampia formazione, comprende anche giornate di studi e approfondimenti utili per sviluppare al meglio le potenzialità dei suoi allievi.Vittoria Di Bisceglie nel 2016 consegue la Laurea in Logopedia presso il Policlinico di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Scuola di Medicina e Chirurgia, con la tesi sperimentale “La logopedia e.. il canto” seguita nel 2019 dal Diploma Accademico di I livello in Canto Lirico. Ha da sempre legato entrambe le attività, professionale e artistica, svolgendo la sua professione di logopedista e partecipando a diversi convegni per una continua formazione e aggiornamento, ed esibendosi anche in concerti in qualità di solista e corista sul territorio pugliese e nazionale.Informazioni – 0805042370 – 3737279690 – accademiaunika@gmail.com - www.accademiaunika.it