La vittima dell'agguato è stata trasportata dal 118 in ospedale. La sua vita non è in pericolo, le indagini sono state affidate alla polizia.

CERIGNOLA - Torna la paura a Cerignola, nel Foggiano, dove un 50enne del posto è stato colpito ieri sera da un proiettile al fianco nei pressi della sua abitazione di via Terranova. L'uomo ha precedenti penali. Un commando è arrivato sul posto a bordo di un'auto e gli avrebbe sparato tre volte con una pistola calibro 7,65. Il veicolo è stato trovato abbandonato poco dopo.