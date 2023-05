BARI - “La Network Contacts di Molfetta è sicuramente tra le società italiane più importanti per la fornitura di servizi di call center in Italia. Un risultato che l’azienda ha sicuramente ottenuto con coraggio, decidendo di investire a Molfetta, ma anche per la dedizione dei suoi dipendenti, migliaia, che nel 2019 hanno persino deciso di firmare contratti di solidarietà decidendo di rinunciare a parte dei loro diritti, anche economici, per contribuire con il proprio lavoro a fare in modo che la società resistesse in un momento critico". Così il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola.“Per questo - prosegue Ventola - la rottura delle trattative tra sindacati e i vertici dell’azienda è davvero una brutta notizia: comprendiamo che molto di più lo è il piano industriale presentato dalla società che prevede un immediato trasferimento di 500 dipendenti (call center di telefonia mobile) a Palermo, ma nel futuro prossimo di centinaia e centinaia di dipendenti a Taranto (call center di società energetiche), a Concorezzo, provincia di Bergamo (call center di società bancarie) e a Roma (call center Pubblica Amministrazione). Si tratta di sradicare persone dal proprio luogo di residenza e trasferirle altrove, si tratta di separare coppie di coniugi che si ritroverebbero a lavorare in luoghi completamente diversi.“Per questo Fratelli d’Italia auspica un comportamento serio e responsabile da parte di tutti, a cominciare dalla politica. Presidente Emiliano in primis, ma anche altri esponenti del centrosinistra, abituati a fare passerelle anche sulle vertenze di lavoro, per altro senza mai risolvere quelle che sono di stretta competenza regionale.“Azienda e sindacato si risiedano attorno a un tavolo istituzionale, in Prefettura, è ognuno cerchi responsabilmente di fare il possibile per coniugare la dignità del lavoro con le esigenze e le difficoltà dell’impresa. Noi siamo a disposizione di tutti se possiamo avere un ruolo fattivo, serio e reale. Ci impegneremo affinché si riparti dagli eccellenti risultati conseguiti da un connubio perfetto, impresa e lavoratori, e si programmi il futuro con la medesima determinazione e voglia di crescere che hanno da sempre contraddistinto il successo della Network Contacts” conclude Ventola.