BRINDISI - Si informa che in occasione della partita di calcio Brindisi-Catania, match valido per la poule scudetto, in programma allo stadio Fanuzzi mercoledì 17 maggio alle ore 16, è stata disposta l'ordinanza per la circolazione e la sosta nei pressi dello stadio.





Dalle ore 14.30 e fino a cessate esigenze del 17 maggio:

- su via B. Brin, nel tratto stradale compreso tra la rotatoria con via Amalfi e via S. Maria del Casale, è fatto divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su entrambi i lati, ad esclusione dei veicoli di Soccorso, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco ed STP (Trasporto Pubblico);

- su via B. Brin nella zona adiacente la tribuna centrale dello stadio comunale di Brindisi, sono disposti il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su entrambi i lati, ad esclusione dei veicoli di Soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco;

- su via S. Maria del Casale in zona tribuna laterale, è disposto il divieto di transito a tutti i veicoli, nell'arco temporale sopra citato è consentito il transito ai veicoli dei soli residenti, di soccorso, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Inoltre per i veicoli in uscita dal quartiere Casale: via S. Maria del Casale, via Ruta, sarà garantito l'accesso al parcheggio prospiciente lo stadio su via B. Brin.