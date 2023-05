BITONTO (BA) - Domani, giovedì 11 maggio, alle ore 18 nella Sala consiliare del Comune di Bitonto è in programma la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria alle ragazze del Bitonto C5 Femminile, che lo scorso 23 aprile hanno trionfalmente conquistato a Bisceglie la Coppa Italia di serie A di futsal femminile.La decisione di celebrare questa storica affermazione sportiva a livello nazionale con il riconoscimento della cittadinanza onoraria è stata assunta nella seduta del 9 maggio dal Consiglio comunale con unanime e piena condivisione da parte di tutte le forze politiche.Alla cerimonia di domani, presieduta dal sindaco Francesco Paolo Ricci, parteciperanno i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. Con loro le giocatrici, il capo allenatore Gianluca Marzuoli e tutto lo staff societario del Bitonto C5 guidato dal presidente Silvano Intini.Al termine della cerimonia le calciatrici si concederanno ai tifosi presenti per selfie e autografi.Il Bitonto C5 è ora atteso alla prova dei play off scudetto: sabato pomeriggio sarà in campo a Giovinazzo per gara 2 dei quarti di finale contro le venete del Vip C5, già battute in casa nel primo confronto.