LECCE - Il maniero entrato da qualche giorno nella rete dei musei pugliesi dopo il passaggio dalla Soprintendenza di Lecce alla Direzione regionale dei Musei di Puglia, a partire da oggi, sabato 13 maggio, sarà aperto al pubblico e per questo visitabile.Sulla scorta dell’idea della Soprintendenza, sarà mantenuto l'attraversamento urbano della corte, ampliando gli orari del passaggio – dalle 10.00 alle 20.00 – e in più saranno riattivate le visite guidate per rendere fruibili gli interni e i camminamenti, integrando il percorso con gli altri luoghi statali della città, il Teatro e L'Anfiteatro romano.Fermo restando, quindi, il libero accesso al cortile, il Castello Carlo V sarà fruibile dal martedì alla domenica esclusivamente attraverso visite guidate disponibili in due formule, prenotabili sul sito castellodilecce.it: quelle dedicate al solo castello (tariffa intera 8 euro, ridotta 4 euro) e quelle integrate, che attraverseranno anche il teatro romano di Lecce e racconteranno il cantiere in corso nell'Anfiteatro romano (tariffa intera 10 euro, ridotta 5 euro). Le visite saranno gratuite per i minori fino a 12 anni.Nell'intento di condividere con il pubblico la nuova avventura intrapresa dalla Direzione Regionale Musei Puglia e per celebrare contestualmente la Notte Europea dei Musei, in via eccezionale questa sera le viste guidate effettuate dopo le ore 20 avranno il costo simbolico di 1 Euro.«Il nostro obiettivo è di promuovere la massima fruizione del Castello e la sua integrazione con gli altri tesori della città di Lecce - commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri – Da oggi avvieremo un nuovo percorso di valorizzazione, e questo è solo il primo passo. Abbiamo voluto inserire il monumento nella mappa dei luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia da poter visitare durante la Notte Europea dei Musei, consapevoli di offrire, sin da subito, una nuova opportunità al turismo e ai turisti che prediligono il Salento».