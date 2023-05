via Inter fb

MILANO - Le parole del presidente nerazzurro dopo la vittoria nel derby che ha regalato all'Inter l'accesso alla finale di Champions League.

Per la sesta volta nella sua storia l'Inter accede alla finale di Coppa dei Campioni/Champions League. Un traguardo straordinario, che arriva a 13 anni dall'ultima volta (la vittoriosa finale di Madrid contro il Bayern Monaco) e che è ancora più esaltante perché conquistato grazie alla doppia vittoria in semifinale contro il Milan.

Al termine della sfida il Presidente nerazzurro Steven Zhang ha commentato così la vittoria e il cammino nerazzurro in Champions League.

“È sicuramente la più grande emozione dopo lo Scudetto. È una grande soddisfazione e una ricompensa per il nostro lavoro, abbiamo costruito una squadra in grado di tornare al top in Europa. Non accade ogni anno di fare un cammino così in Champions League. Merito dell'allenatore, di tutto lo staff e dei giocatori, che stanno dando tutto per il Club. Ogni stagione è speciale e ha una sua storia ma onestamente era difficile immaginare a inizio anno di poter arrivare in finale di Champions League. Devo ammettere, però, che Lukaku mi aveva detto che saremmo potuti arrivare in fondo e aveva ragione.”

“ L'Inter è storicamente vincente, quando abbiamo acquistato il club sapevamo di arrivare in una società con una storia ricca di successi, per questo scendiamo in campo ogni gara con l'obiettivo di vincere ed è quello che promettiamo ai nostri tifosi. Tutte le partite sono delle finali per noi. Inzaghi? In ogni stagione ci sono alti e bassi ma Inzaghi ha una mentalità vincente ed è stato bravissimo a portare la squadra sulla strada giusta. Ho lavorato con tanti allenatori e sicuramente Inzaghi è speciale, mantiene sempre la calma in ogni tipo di situazione e questa è una qualità incredibile. ”

“Manchester City o Real Madrid? Sono due fortissime squadre, ma abbiamo superato un girone con grandissime avversarie, quindi sarà sicuramente una finale spettacolare. In 90' può succedere di tutto e cercheremo di giocarcela al massimo. È il settimo anno che sono qui, quando siamo arrivati c'erano giocatori che non avevano mai giocato in Champions League, adesso siamo in finale e siamo riusciti a riportare l'Inter al top. Questo era il nostro obiettivo e finché saremo qui faremo di tutto per mantenere il club a questo livello di competitività.”