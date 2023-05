Choc a Foggia, donna in sedia a rotelle travolta sulle strisce pedonali da pirata della strada

FOGGIA - Si è sfiorato il dramma stamani nel capoluogo dauno, in viale Europa, dove un pirata della strada ha travolto una donna in sedia a rotelle mentre transitava sulle strisce pedonali. La 65enne è stata investita in pieno e l'autista si è dileguato senza prestarle soccorso. Ad intervenire la Polizia locale.La donna è stata trasportata al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. Si spera di riuscire a ritrovare il veicolo e la targa grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.