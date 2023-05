I Finley , gruppo musicale pop punk che ha dominato le classifiche nazionali nei primi decenni del 2000: Pedro, Ka, Moro e Dani hanno conquistato milioni di adolescenti, venduto migliaia di dischi e collezionato successi. Benji, 15 anni dopo, è il componente di una delle band pop che hanno infranto tutti i record e macinato successi e dischi di platino. Benji e i Finley sono la nuova super band nata oggi che unisce più generazioni, si incontra per caso e inizia un nuovo percorso con una serie di singoli tra cover e inediti.

Il primo lavoro è una nuova versione punk rock della hit “Dove e Quando” di Benji & Fede, 5 volte Platino, in uscita domani , venerdì 26 maggio.

Nasce tutto un anno fa quando Benji assiste a un concerto dei Finley. Durante la serata gli chiedono di salire sul palco per duettare su una cover dei Blink-182, storica band californiana.

“La stessa sera, dopo lo show, ci siamo fiondati in studio e ci siamo messi subito al lavoro, scoprendo molti più punti in comune di quanti mai avremmo immaginato – racconta Benji - il pop e il punk, due attitudini più che due generi, sui quali abbiamo deciso di costruire insieme un percorso musicale di più canzoni per portare al nostro pubblico un sound unico e vincente.”

“Volevamo partire forte insieme e l’abbiamo fatto maltrattando una delle più grandi hit estive di Benji - spiegano i Finley - Ci siamo divertiti nel dare una bella spettinata a un brano che è entrato nel cuore e nelle orecchie di milioni di ascoltatori”.

Benji + Finley vuole essere una “super-band” dinamica in grado di incidere in studio e portare ai live un genere crossover che unisce melodie Pop con chitarre elettriche distorte, batterie esplosive, basso e altri strumenti veri uniti ai synth e suoni di elettronica contemporanea.