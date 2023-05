ROMA - Chiusi i seggi alle 15, è iniziato subito dopo lo spoglio delle schede. Si è votato in 595 comuni e 13 capoluoghi di provincia. L'affluenza definitiva si attesta al 59,03%. Era 61,22% alla precedente tornata, per un calo pari a 2,19 punti.Gli eventuali ballottaggi nei Comuni con più di 15mila abitanti sono fissati per domenica 28 e lunedì 29 maggio. Nelle Regioni a Statuto speciale il voto è posticipato: in Trentino e in Valle d'Aosta si va alle urne il 21 maggio, in Sicilia e in Sardegna il 28 e il 29 maggio.Brescia va al centrosinistra, mentre Latina, Treviso e Imperia al centrodestra.